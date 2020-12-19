Ижевчанка взяла кредит на 200 тысяч рублей и перевела деньги мошенникам Фото: Ульяна КОЛМОГОРОВА

В полицию Ижевска обратилась 37-летняя женщина. Она сообщила, что у нее похитили 200 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе МВД Удмуртии.

Сотрудники полиции установили, что женщине позвонили с московского номера и представились сотрудниками банка. Неизвестный мужчина сообщил, что мошенники оформили на ижевчанку кредит в Тюмени.

По инструкциям злоумышленника ижевчанка оформила кредит в мобильном приложении банка на 200 000 рублей и перевела на несколько счетов.

Сейчас возбудили уголовное дело.

МВД по Удмуртии напоминает: не переводите деньги неизвестным лицам.

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