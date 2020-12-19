Карта распространения коронавируса на 19 декабря 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших

Рассказываем о статистике по районам Фото: pixabay.com

209 новых случаев коронавируса выявили в Удмуртии на утро 19 декабря. Четыре человека скончались. Выздоровели 192 заболевших.

Рассказываем, сколько человек заболели в районах Удмуртии:

Ижевск — 8491

Воткинск — 753

Глазов — 926

Можга — 796

Сарапул — 549

Завьяловский район — 988

Алнашский район — 352

Балезинский район — 226

Вавожский район — 151

Воткинский район — 193

Глазовский район — 158

Граховский район — 124

Дебесский район — 99

Игринский район — 311

Камбарский район — 111

Каракулинский район — 135

Кезский район — 209

Кизнерский район — 183

Киясовский район — 105

Красногорский район — 224

Малопургинский район — 269

Можгинский район — 211

Сарапульский район — 203

Селтинский район — 141

Сюмсинский район — 135

Увинский район — 366

Шарканский район — 250

Юкаменский район — 134

Якшур-Бодьинский район — 218

Ярский район — 139

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