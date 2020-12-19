Карта распространения коронавируса на 19 декабря 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших

Рассказываем о статистике по районам
Фото: pixabay.com
209 новых случаев коронавируса выявили в Удмуртии на утро 19 декабря. Четыре человека скончались. Выздоровели 192 заболевших.
Рассказываем, сколько человек заболели в районах Удмуртии:
Ижевск — 8491
Воткинск — 753
Глазов — 926
Можга — 796
Сарапул — 549
Завьяловский район — 988
Алнашский район — 352
Балезинский район — 226
Вавожский район — 151
Воткинский район — 193
Глазовский район — 158
Граховский район — 124
Дебесский район — 99
Игринский район — 311
Камбарский район — 111
Каракулинский район — 135
Кезский район — 209
Кизнерский район — 183
Киясовский район — 105
Красногорский район — 224
Малопургинский район — 269
Можгинский район — 211
Сарапульский район — 203
Селтинский район — 141
Сюмсинский район — 135
Увинский район — 366
Шарканский район — 250
Юкаменский район — 134
Якшур-Бодьинский район — 218
Ярский район — 139
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