Надеть колпак и поздравить ижевчан: конкурс Дедов Морозов пройдет в столице Удмуртии

Дедом Морозом можно стать не только для своей семьи Фото: Архив КП

Стать добрым сказочником получится не только для своих семей. Администрация Ижевска и радио «Адам» (104,5 ФМ, 16+) проводят конкурс «Народный Дед Мороз».

Чтобы в нем победить, нужно записать креативное видео в костюме Деда Мороза. Ролик не более двух минут нужно выложить в соцсетях «ВКонтакте» ил Instagram и прикрепить хэштеги #ИжДедМороз2021 и #НародныйДедМороз2021. Видео принимаются с 19 декабря по 7 января.

Победить можно в трех номинациях:

- «Самый добрый Дед Мороз» (номинация для тех, кто подарит праздник детям);

- «Самый креативный Дед Мороз» (оригинальность ролика, можно использовать музыкальную или танцевальную программу, юмор);

- «Самый народный Дед Мороз» (оценивается программа на городских пространствах, в общественном транспорте и др.).

Проголосовать за понравившегося Деда Мороза получится на сайте www.izh.ru с 8 по 17 января. Победителей наградят 19 января на закрытии X Ледового фестиваля ангелов и архангелов.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Колбаса подорожала, а гречка – нет: в Удмуртии проводят мониторинги цен

289 млн рублей выделят на реконструкцию трех крупных объектов водоснабжения в Удмуртии