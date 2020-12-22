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Общество

Есть вопрос: будут ли жители Удмуртии получать продукты по карточкам?

На вопрос читателей ответила Глава комиссии Общественной палаты по развитию агропромышленного комплекса Юлия Оглоблина
Анна Митрофанова
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Будут ли жители Удмуртии получать продукты по карточкам?

Будут ли жители Удмуртии получать продукты по карточкам?

Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Ранее в прессе появилась информация, что малоимущее граждане смогут получать продуктовые карточки или товары первой необходимости. Предложение поступило в кабмин России в связи с увеличением цен, пишет RT на русском.

Однако эту информацию опровергла Глава комиссии Общественной палаты по развитию агропромышленного комплекса Юлия Оглоблина. Она сказала, что о введении именно карточной системы речи не шло. Предложили лишь ввести адресную и целевую помощь для россиян, в том числе и жителей Удмуртии.

- Речь идёт не о введении карточной системы, как это у нас было в советские времена. Речь идёт о целевой помощи малоимущим гражданам, адресной поддержке, — пояснила Оглоблина.

Также глава комиссии отметила, что сейчас государство старается сдерживать рост цент на потребительские товары. Правительство установило максимальные цены на на сахар и подсолнечное масло. Но такие меры приняты лишь на три месяца.