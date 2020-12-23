Погода в Ижевске 23 декабря: облачно и небольшой снег Фото: Эдуард КАРИПОВ

Доброе утро, любимый город! Пока вы не ушли на работу, не забудьте прочитать прогноз погоды. В Ижевске будет снежно.

Сегодня, 23 декабря, в столице Удмуртии ожидается облачность и небольшой снег. Об этом сообщили синоптики из Удмуртского гидрометцентра. Минимальная температура днем достигнет -4°С. Ветер подует с запада со скоростью 6–11 м/с.

Сервис Яндекс Погода также предсказывает нам пасмурный денек. Дневная температура опустится до -4°С. Весь день будет дуть юго-западный ветер. Его максимальная скорость – 2,8 м/с.

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