210 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией выявили в Удмуртии за последние сутки. Об этом сообщает оперштаб республики.199 человек вылечились и были выписаны. От болезни скончалось две пенсионерки - 71 года и 77 лет.На сегодняшний день за все время пандемии проведено 18 119 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. Из них 14 366 человек смогли победить болезнь. 288 пациентов, к сожалению, скончались.Всего в Удмуртии сделали 717 813 исследований на коронавирус. За последние сутки провели 2 090 тестов.К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:Спасатели вытащили мужчину из колодца в ИжевскеДевять участков дорог Ижевска отремонтируют в следующем годуСледите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке» и «Одноклассниках». Подписывайтесь на наши каналы в Дзене и Яндекс.Мессенджере.