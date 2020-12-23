Суд приговорил 47-летнего ижевчанина к 8 годам колонии строгого режима за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего. Об этом сообщает СУ СК по Удмуртии.Следствием установлено, что в ночь с 29 на 30 декабря 2019 года ижевчанин вместе с его 61-летним знакомым выпивали дома у осужденного. Закончив посиделки, мужчины отправились спать. Однако ночью хозяин квартиры проснулся и увидел грязь на свое ковре. Он подумал, что его замарал знакомый. Тогда он отправился к нему и несколько раз ударил его ногами по голове.Проснувшись утром, потерпевший еще смог самостоятельно добраться до дома. Но там ему стало плохо, он вызвал скорую и его увезли в больницу. Там через некоторое время он скончался.К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:Дети из Ижевска стали победителями Международного многожанрового конкурса-фестиваляБиатлонистка из Удмуртии Ульяна Кайшева примет участие в январских этапах Кубка мираСледите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке» и «Одноклассниках». Подписывайтесь на наши каналы в Дзене и Яндекс.Мессенджере.