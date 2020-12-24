В ежегодном научном форуме приняли участие 395 молодых специалистов из 77 дочерних обществ НК «Роснефть» со всей России. Они представили 319 проектов во всех сферах деятельности Компании.Высокий уровень знаний и компетенций подтвердила команда «Удмуртнефти» и ее дочерних обществ. Проекты 10 молодых специалистов получили 8 наград – два золота, два серебра, две бронзы и две номинации. По-настоящему победоносными для ребят стали секции «Добыча нефти», «Экономика и финансы», а также «Экология, промышленная безопасность, охрана труда», где завоевано по две награды.В этом году конференция впервые прошла в онлайн-формате, и это обеспечило участникам дополнительные возможности для развития. Деловые игры, мастер-классы, блицы с жюри, лайфхаки по личностному развитию - все это было доступно в формате единой онлайн-платформы.По итогам конференции 89 проектов рекомендованы к внедрению в периметре компании «Роснефть» по всей России.Информация от партнера