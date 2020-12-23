210 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией выявили в Удмуртии за последние сутки. Об этом сообщает оперштаб республики.199 человек вылечились и были выписаны. От болезни скончалось две пенсионерки - 71 года и 77 лет.На сегодняшний день за все время пандемии выявлено 18 119 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. Из них 14 366 человек смогли победить болезнь. 288 пациентов, к сожалению, скончались.Всего в Удмуртии сделали 717 813 исследований на коронавирус. За последние сутки провели 2 090 тестов.Карту распространения коронавируса по районам можно посмотреть по ссылке.Коронавирус в РоссииМы уже рассказывали о том, что российские ученые исследуют штаммы коронавируса. Сейчас RT на русском рассказывает, что по данным проведенных анализов не обнаружено значимых изменений и повышенной угрозы. Также вирусологии и биотехнологии «Вектора» на данный момент занимаются оценкой эффективности существующих тест-систем.А минздрав России выпустил методичку с советами по восстановлению после коронавируса. Основными методами называют звуковые тесты и ежедневную 30-минутную аэробику.