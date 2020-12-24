Доброе утро, Ижевск! Все сильнее чувствуется приближение праздников: на календаре уже 24 декабря. «Комсомолка» расскажет о погоде на день.Сегодня временами будет идти небольшой снег, сообщает Удмуртский гидрометцентр. Будьте осторожны: местами на дорогах гололед и гололедица. Столбик термометра опустится до -7...9 градусов. Ветер юго-западный, 3 — 8 м/с. Небо облачное.О погоде на всю предстоящую неделю «Комсомолка» рассказывала ранее.К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:В аэропорту Домодедово поставили елку в цветах удмуртского флагаЗакрыли группу и предлагали денежные призы: несколько крупных сообществ Ижевска взломали в Удмуртии за один деньСлужебная собака помогла в задержании вора в Удмуртии