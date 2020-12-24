Датабанк стал спонсором катка, оборудованного на стадионе «Зенит» в Ижевске. Уже сейчас жители и гости столицы Удмуртии могут оценить качество его льда. Торжественное же открытие этого прекрасного места отдыха для всей семьи состоится в ближайшую субботу, 26 декабря.В честь открытия катка Датабанк в официальной группе в социальной сети «ВКонтакте» проводит конкурс, победитель которого получит коньки! Условия розыгрыша максимально просты: нужно подписаться на группу банка в «ВК», сделать репост записи с условиями конкурса и в комментариях к ней ответить на вопрос о своих планах на новогодние каникулы.Победителя Датабанк выберет 25 декабря среди участников конкурса, а вручение приза состоится на официальном открытии катка.Но и это ещё не все! Датабанк и «Зенит» для всех посетителей катка приготовили новогодний кешбэк - 10% от суммы операции свыше 150 рублей при взятии коньков в прокате и вход на каток в выходной день вернется на карту Датабанка.Катание на коньках — отличный способ создания новогоднего настроения и отдыха в кругу семьи и друзей в каникулы. Не отказывайте себе в удовольствии вернуться в детство и почувствовать радость от скорости.На Зенит? Да!Вместе с Датабанком!АО «Датабанк». Лицензия ЦБ РФ №646426076 УР, г. Ижевск, ул. Ленина, 30www.databank.ru, т. 8-800-301-91-91Подробную информацию о конкурсе, сроках его проведения, призах, способах и месте их получения читайте в официальной группе Датабанка «ВКонтакте». На правах рекламы