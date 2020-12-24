Еще 212 жителей Удмуртии заразились коронавирусом за минувшие сутки, сообщает оперштаб региона.Один 63-летний мужчина скончался от болезни. 201 пациент выздоровел и был выписан.На сегодняшний день в республике провели уже 720 119 тестов на COVID-19. 2 306 исследований сделали за последние сутки.Рассказываем, сколько человек заболели в районах Удмуртии:Ижевск - 8 903Воткинск - 787Глазов - 957Можга - 870Сарапул - 568Завьяловский район - 1 042Алнашский район - 401Балезинский район - 253Вавожский район - 163Воткинский район - 207Глазовский район - 161Граховский район - 129Дебесский район - 115Игринский район - 337Камбарский район - 131Каракулинский район - 143Кезский район - 214Кизнерский район - 195Киясовский район - 124Красногорский район - 238Малопургинский район - 292Можгинский район - 221Сарапульский район - 208Селтинский район - 162Сюмсинский район - 145Увинский район - 421Шарканский район - 270Юкаменский район - 147Якшур-Бодьинский район - 231Ярский район - 153К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:Удвоят выплаты для медиков Удмуртии за работу с COVID-19 в новогодние праздники151 аппарат для проведения телемедицинских консультаций закупят в Удмуртии в 2021 году