Еще 212 жителей Удмуртии заразились коронавирусом за минувшие сутки, сообщает оперштаб региона.Один 63-летний мужчина скончался от болезни. 201 пациент выздоровел и был выписан.Всего за все время пандемии в Удмуртии зарегистрирован 18 331 случай заражения коронавирусной инфекцией. Из них 14 567 пациентов выздоровели. 289 человек, к сожалению, скончались от болезни.На сегодняшний день в республике провели уже 720 119 тестов на COVID-19. 2 306 исследований сделали за последние сутки.Карту распространения коронавируса по районам можно посмотреть по ссылке.Медики Удмуртии получат двойные выплаты за работу с пациентами с COVID-19 в новогодние праздники. Такое предложение поддержал президент страны Владимир Путин.Коронавирус в РоссииЗаведующий сектором молекулярной эволюции ИППИ РАН, профессор Сколтеха Георгий Базыкин рассказал RT на русском о причине второй волны коронавируса в России. Он сообщил, что если в начале года вирус был привезен из других стран теми гражданами, которые вылетали за пределы России, то сейчас это не так. Внутри нашего государства уже есть вирус, которым люди заражают друг друга при близких контактах. То есть сейчас коронавирус передаётся от людей, которые «никуда не ездят, а живут рядом с нами».К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:В Ижевске может изменится движение по улице ЛенинаС 1 января между Ижевском и Игрой начнут курсировать пригородные поезда