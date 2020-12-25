В Удмуртии за последние сутки COVID-19 заразилось еще 215 человек. Об этом сообщает оперштаб республики.На утро 25 декабря от болезни скончалось 5 человек. Умерло трое мужчин 82, 97 и 68 лет, а также женщины 71 и 53 года.За последние сутки в Удмуртии провели 2 863 теста на COVID-19. Всего было сделано уже 722 982 исследования.Рассказываем, сколько человек заболели в районах Удмуртии:Ижевск - 8 972Воткинск - 797Глазов - 969Можга - 895Сарапул - 577Завьяловский район - 1 055Алнашский район - 403Балезинский район - 253Вавожский район - 164Воткинский район - 210Глазовский район - 168Граховский район - 129Дебесский район - 119Игринский район - 338Камбарский район - 133Каракулинский район - 153Кезский район - 219Кизнерский район - 196Киясовский район - 125Красногорский район - 246Малопургинский район - 292Можгинский район - 228Сарапульский район - 212Селтинский район - 162Сюмсинский район - 145Увинский район - 435Шарканский район - 273Юкаменский район - 150Якшур-Бодьинский район - 232Ярский район - 153К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:Пьяный водитель вылетел в кювет в ИжевскеУдмуртия заняла третье место по продажам на известном мировом маркетплейсеСледите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке» и «Одноклассниках». Подписывайтесь на наши каналы в Дзене и Яндекс.Мессенджере.