«Удмуртнефть» по-прежнему остаётся лидером по добыче нефти в Удмуртии. Общая добыча с начала производственной деятельности скоро достигнет отметки в 315 млн тонн.В течение года на предприятии внедрены новые технологии и оборудование. Успешно функционирует после реконструкции система подготовки и перекачки нефти Котовского месторождения. Для улучшения качества подготовки нефти внедрен струйный гидравлический смеситель с вихревым устройством. Внедрена технология реконструкции станков-качалок. С помощью экспертно-аналитического программного комплекса «РН-КИН» оцифровано 10 месторождений, что позволит оптимизировать работы разных служб предприятия.По итогам прошедших аудитов предприятие подтвердило соответствие деятельности международным стандартам в области энергосбережения и ПБОТОС. Компания заняла VI место в топ-100 предприятий России по производительности труда. «Удмуртнефть» получила диплом за I место в номинации «Лучшая организация работы» в рамках акции «Дни защиты от экологической опасности» по УР».Сотрудники предприятия завоевали в 2020 году ряд наград российского и республиканского значения – во Всероссийском конкурсе «Новая идея», награды XV Межрегиональной научно-технической конференции молодых специалистов ПАО «НК «Роснефть». В течение года сотрудники приняли участие в экологических акциях.Информация от партнера