В Удмуртии за последние сутки COVID-19 заразилось еще 215 человек. Об этом сообщает оперштаб республики. Кстати, это очередной рекорд по заболеваемости в регионе.На утро 25 декабря от болезни скончалось 5 человек. Умерло трое мужчин 82, 97 и 68 лет, а также женщины 71 и 53 года.Всего в регионе зарегистрировано 18 546 лабораторно подтвержденных случаев коронавируса. Победили болезнь уже 14 763 пациента. А 294 жителя, к сожалению, скончались.За последние сутки в Удмуртии провели 2 863 теста на COVID-19. Всего было сделано уже 722 982 исследования.Карту распространения коронавируса по районам можно посмотреть по ссылке.«Комсомолка» расскажет и покажет, как во время пандемии жил ижевский цирк и как они готовятся к первому вступлению. Также вы узнайте, каким образом в цирке будут соблюдаться меры безопасности, рекомендованные Роспотребнадзором для профилактики распространения коронавируса.Коронавирус в РоссииRT на русском подвели итоги 2020 и рассказали как коронавирус повлиял на экономику. Основные проблемы связаны с закрытием границ из-за пандемии, что привело к крупнейшему за последние десятилетия обвалу мирового ВВП. Также журналисты проанализировали, как COVID-19 связан с рекордным ростом глобального долга, отрицательными ценами на нефть и ослаблением доллара.К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:Прокуратура проведет проверку в одном из домов–интернатов для престарелых и инвалидов в УдмуртииСпортсмен из Удмуртии взял серебро на «Ижевской винтовке»Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке» и «Одноклассниках». Подписывайтесь на наши каналы в Дзене и Яндекс.Мессенджере.