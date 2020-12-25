Tele2 проанализировала предпочтения клиентов при выборе смартфонов. Покупатели в этом году более ответственно подходят к выбору устройств: лишь треть клиентов приходит в салоны за определенным брендом, большинство же делают выбор исходя из возможностей гаджета и его стоимости. Средний чек за мобильный телефон в Удмуртии в 2020 году составил 15 000 рублей.Согласно исследованиям ВЦИОМ, смартфоны входят в тройку самых желанных подарков у россиян в 2020 году. По данным Tele2, в уходящем году важными характеристиками для пользователей стали размер экрана не менее 5,5 дюймов и камера от 13 МП. Покупатели обращают внимание на качество воспроизведения мультимедиа и время работы устройства без подзарядки, поэтому выбирают смартфоны с емкостью аккумулятора не менее 3000 мА/ч. Также клиенты предпочитают устройства с модулем NFC (НФС), который позволяет осуществлять бесконтактную оплату.Лидерами продаж в этом году оказались устройства в ценовом диапазоне от 13 до 18 тысяч рублей, на них приходится 37% покупок. Самым популярным гаджетом в Удмуртии стал Xiaomi 8Т (Сяоми 8Т) с аккумулятором 4000 мА/ч и 5 камерами с функцией искусственного интеллекта. Он объединяет самые важные для покупателей качества: мультифункциональность и доступную цену. На втором месте Samsung А51 (Самсунг А51)с ярким дисплеем, автономной работой без подзарядки до 48 часов, фронтальной камерой 32 МП. Из недорогих моделей жители республики предпочитают смартфон Huawei Y5 (Хуавей Ю5) с интеллектуальной технологией энергосбережения и мощным процессором.Из новинок среди смартфонов флагманом стал Samsung M21 Самсунг М21), релиз которого состоялся в середине апреля текущего года. Недорогой мобильный телефон оснащен функцией быстрой зарядки и мощным процессором для видеоигр, радует любителей цифровых фото камерами с расширением от 8 до 48 МП и углом обзора в 123 градуса. Сейчас купить смартфоны в Ижевске со скидками от 20 до 50% можно в любом слоне связи Tele2. В рознице продолжают действовать несколько акций на ведущие бренды, в том числе на новый iPhone 12 (АйФон 12). Новогоднее настроение создадут комплименты для покупателей: новогодние открытки, комплекты праздничной упаковки, а также цифровые подарки – маски дополненной реальности для Instagram.— В этом году существенно выросли требования, которые покупатели предъявляют к смартфонам. Из полезного гаджета, позволяющего скрасить досуг и частично заменить компьютер, они стали настоящим рабочим и платежным инструментом для большинства россиян. В результате клиентам сейчас важны не только дизайн и функциональность, но и продолжительность работы устройства и регулярность обновления его системы. Модельный ряд смартфонов в розничной сети Tele2 постоянно пополняется с учетом потребностей наших клиентов, в салонах всегда можно выбрать полезные подарки по выгодным ценам, — прокомментировал Алексей Сидоров, коммерческий директор макрорегиона «Волга» Tele2.