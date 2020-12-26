Доброе утро, Ижевск! Наступили последние выходные перед Новым годом, а значит, можно успеть закупить все подарки и доделать дела! Тем временем «Комсомолка» расскажет о погоде на день.Столбик термометра опустится до -8...10 градусов, сообщает Удмуртский гидрометцентр. Временами пройдет небольшой снег. Преимущественно по западным районам республики снег будет умеренный. Во второй половине дня местами слабая метель. Местами на дорогах образуются снежные заносы и накат. Ветер южный, 9 — 14 м/с.Желаем вам хорошего дня!К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:Видео: в ижевском цирке начались репетиции к первому после пандемии представлениюИжевская фигуристка Алина Загитова признана лучшей телеведущейНа мосту через реку Подборенка в Ижевске установили освещение