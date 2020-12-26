В Глазове спасли павлинов Павла и Павлу. Об этом сообщает поисково-спасательная служба Удмуртии.Хозяйка павлинов вышла с ними гулять. Неожиданно птицы взлетели на крышу соседнего частного дома. Они стали замерзать, и женщина обратилась к спасателям. Те залезли на крышу с помощью альпинистского снаряжения и передали Павла с Павлой хозяйке.К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:ТОП-7 фотографий спасателей Ижевска во время пожаровПодростка задержали в Ижевске по подозрению в кражеВремя работы ресторанов продлили в Удмуртии