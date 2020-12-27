На календаре – воскресенье, 27 декабря. День обещает быть достаточно теплым – по данным Удмуртского гидрометцентра, днем столбик термометра покажет -5...-7 градусов. Ветер юго-западный, 7-12 метров в секунду.При этом ожидается снег, временами достаточно сильный. Внимание! На дорогах возможны снежные заносы.Кстати, уже с 29 декабря возможно резкое похолодание.К ДРУГИМ НОВОСТЯМ- 7 фотографий спасателей Ижевска во время пожаров- «Подписи жильцов подделывали»: в одном из ижевских домов разгорелся конфликт между жителями