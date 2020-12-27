Трагический инцидент произошел в Ижевске 26 декабря. Мужчина выпал из окна многоэтажки по адресу Молодежная, 19. Как сообщает поисково-спасательная служба Ижевска, он упал из окна 3-4 этажа и приземлился на козырек подъезда. Вызов поступил около пяти утра.- Спасатели через подъезд, проникли на козырёк подъезда, переложили мужчину в носилки, вынесли через подъезд, - сообщает ведомство.У мужчины были зафиксированы переломы костей, а также признаки переохлаждения. Его передали врачам и госпитализировали.К ДРУГИМ НОВОСТЯМБлагодаря жителям одного из домов Ижевска в детском саду №286 могут отремонтировать спортивный и музыкальный залЕще 218 человек заболели коронавирусом в Удмуртии