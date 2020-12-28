Доброе утро, Ижевск! Сегодняшний день вновь обещает быть пасмурным и снежным. Подробнее о прогнозе на понедельник расскажет «Комсомолка».Как сообщает Удмуртский гидрометцентр, днем 28 декабря в Ижевске ожидается сплошная облачность. Временами пройдет небольшой снег. Температура воздуха около -6..-8°С, ветер западный, 4-9 м/с.Ночью также временами будет идти снег, а столбик термометра упадет до -22°С. Ветер изменит направление на северо-западное, его скорость составит около 3 м/с.Желаем вам отличного дня и хорошего настроения!ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:- Двух павлинов спасли в Удмуртии- Время работы ресторанов продлили в Удмуртии