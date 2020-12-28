На утро 28 декабря, в Удмуртии выявили еще 218 человек, заразившихся короанвирусом Об этом сообщает оперштаб региона.А более 200 человек смогли победить болезнь и были выписаны. К счастью, за минувшие сутки никто не скончался от COVID-19.Всего в Удмуртии уже провели 733 254 исследования на коронавирусную инфекцию. За последние сутки сделали 2 907 тестовРассказываем, сколько человек заболели в районах Удмуртии:Ижевск - 9 228Воткинск - 825Глазов - 994Можга - 927Сарапул - 625Завьяловский район - 1 079Алнашский район - 421Балезинский район - 273Вавожский район - 170Воткинский район - 227Глазовский район - 171Граховский район - 136Дебесский район - 127Игринский район - 358Камбарский район - 142Каракулинский район - 167Кезский район - 220Кизнерский район - 213Киясовский район - 130Красногорский район - 250Малопургинский район - 302Можгинский район - 234Сарапульский район - 221Селтинский район - 169Сюмсинский район - 147Увинский район - 448Шарканский район - 294Юкаменский район - 150Якшур-Бодьинский район - 249Ярский район - 159К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:Трехлетний ребенок пострадал в ДТП с участием двух легковушек и КамАЗаАфриканская чума свиней у границ Удмуртии: в районах введён режим повышенной готовности