На утро 28 декабря, в Удмуртии выявили еще 218 человек, заразившихся короанвирусом. Об этом сообщает оперштаб региона.А более 200 человек смогли победить болезнь и были выписаны. К счастью, за минувшие сутки никто не скончался от COVID-19.На данный момент в республике коронавирусом уже заразилось 19 199 человек. При этом из них выздоровело 15 372 пациентов. А 294 жителей, к сожалению, скончалось.Всего в Удмуртии уже провели 733 254 исследования на коронавирусную инфекцию. За последние сутки сделали 2 907 тестовКарту распространения коронавируса по районам можно посмотреть по ссылке.Министерство здравоохранения Удмуртии определило график работы государственных медицинских организаций в праздничные дни. Во время пандемии коронавируса этот вопрос действительно волновал жителей республики. Изменение в расписание коснется как взрослых так и детских медучреждений.В январе 2021 года в Удмуртии планируют начать вакцинацию от коронавируса для педагогов и социальных работников. Кроме того пресс-служба правительства региона сообщает, что уже определили приоритетные группы для получения лекарства:Коронавирус в РоссииПравительство России запретило до 31 декабря 2021 года госзакупки медицинских масок из других стран, кроме государств Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Это связано с тем, что местные предприятия выпускают достаточно средств индивидуальной защиты. А если их будет не достаточно, то объем производства увеличат, сообщает RT на русском.