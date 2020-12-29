«Ростелеком» представил организациям Удмуртии программно-аппаратный комплекс «Медицинский киоск» для проведения удаленных предрейсовых медосмотров водителей. Теперь владельцы предприятий смогут экономить на лицензировании медицинского кабинета.Система состоит из моноблока, оснащенного специальным ПО, двух видеокамер, принтера и медицинских приборов: алкотестера, тонометра и термометра. Водители самостоятельно проходят медосмотр без участия врача и получают допуск к выходу в рейс. Длительность процедур не превышает пяти минут. Заключение о состоянии здоровья сотрудника подтверждается электронной подписью квалифицированного медицинского работника.Филиал «Ростелекома» в Удмуртской Республике уже внедрил систему удаленных медосмотров на своих производственных площадках.— «Медицинский киоск» полностью исключает человеческий фактор при проведении медосмотра. Раньше допуск к управлению автомобилем оформляли медработники, и водитель, случалось, убеждал врача разрешить работать при повышенном давлении. Теперь путевой лист можно получить только при хорошем самочувствии. А поскольку устройство работает круглые сутки, у водителей стало меньше проблем с внеплановыми рейсами, в выходные или праздники, — дополнил Сергей Колкатинов, начальник службы транспортного обеспечения филиала в Удмуртской Республике ПАО «Ростелеком».Встроенная в моноблок камера записывает видео прохождения процедур. Внешняя камера позволяет руководителю или медицинскому работнику организации в любое время со своего смартфона посмотреть, как идет медосмотр сотрудников. Все данные архивируются и хранятся в защищенном облаке «Ростелекома».Решение лицензировано. Услуга предоставляется по сервисной модели. Заказать сервис можно в офисах продаж и обслуживания «Ростелекома». Дополнительная информация – по бесплатному номеру 8-800-200-3000.Информация от партнера