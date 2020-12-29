За последние сутки коронавирусом заразилось еще 216 человек в Удмуртии, сообщает оперштаб региона.208 пациентов выздоровели и были выписаны. За прошедший день скончалось от болезни два человека. Женщине было 72 года, мужчине - 76 лет.За все время в республике выявили уже 19 415 человек, заразившихся коронавирусом. 15 580 пациентов уже смогли победить болезнь. А 296 жителей, к сожалению, скончались.За последние сутки в Удмуртии сделали 1 907 тестов на COVID-19. А в целом уже провели 735 161 исследование на коронавирусную инфекцию.Карту распространения коронавируса по районам можно посмотреть по ссылке.Сегодня также стало известно, что, по предварительным данным, именно из-за коронавирусной инфекции скончалась героиня передачи Андрея Малахова из Удмуртии. Сарапульчанка на коляске Галина Кашникова, которая в 40 лет нашла свою любовь в «ТикТоке», ушла из жизни.А еще по решению Глазовского районного суда одну из школ Глазова закрыли на 2 дня из-за нарушений санитарно-эпидемиологических норм и правил, принятых в связи с пандемией коронавируса.Коронавирус в РоссииRT на русском сообщает, что Россия запретила перелеты в Великобританию до 12 января 2021 года. Запрет на авиасообщение ввели еще 22 декабря. Тогда в Соединённом Королевстве нашли новый штамм вируса, который легче передается от заболевших к здоровым. Также важно отметить, что с 26 декабря все, кто прибывает из Великобритании в Россию, теперь должны сначала пройти двухнедельный карантин - полностью изолировавшись от любых социальных связей.К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:Суд продлил арест экс-министра строительства Удмуртии6-минутный салют состоится в Ижевске в новогоднюю ночь