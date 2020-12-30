Под контролем судебных приставов Удмуртии начался демонтаж ларька на остановке «Ударная» на Воткинском шоссе в Ижевске. Решение снести ларек было принято в связи с незаконной продажей алкоголя, об этом сообщает пресс-служба ведомства.Нарушения в этой торговой точке фиксировались сотрудниками УМВД неоднократно. Кроме того, там продавали алкоголь детям.Информация об этом была передана в администрацию города, а затем документы направлены в суд, где было принято решение демонтировать ларек.Однако собственник не сделал этого добровольно и в указанные сроки. Тогда на место явились приставы и должник начал самостоятельно убирать конструкцию.К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:Скульптуры батыров появятся на въезде в Глазовский район УдмуртииЧетырех человек спасли из пожара в ИжевскеСледите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке» и «Одноклассниках». Подписывайтесь на наши каналы в Дзене и Яндекс.Мессенджере.