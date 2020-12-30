В Удмуртии за минувшие сутки коронавирусом заразилось еще 219 человек. Об этом сообщает оперштаб республики.На утро 30 декабря зафиксировали 4 летальных случая течения болезни. Умерли женщины 63 и 80 лет, и мужчины - 66 и 87 лет. Выздоровели и были выписаны 211 пациентов.За все время пандемии в Удмуртии заразилось коронавирусом 19 634 человека. 15 791 пациент из них уже смог победить болезнь. 300 жителей, к сожалению, скончались.За сутки проведен 2 151 тест на коронавирус. А всего в республике уже сделали 737 312 исследований на коронавирусную инфекцию.Рассказываем, сколько человек заболели в районах Удмуртии:Ижевск - 9 403Воткинск - 837Глазов - 1 018Можга - 938Сарапул - 652Завьяловский район - 1 104Алнашский район - 429Балезинский район - 285Вавожский район - 170Воткинский район - 228Глазовский район - 173Граховский район - 136Дебесский район - 131Игринский район - 378Камбарский район - 143Каракулинский район - 168Кезский район - 226Кизнерский район - 221Киясовский район - 130Красногорский район - 252Малопургинский район - 305Можгинский район - 235Сарапульский район - 222Селтинский район - 178Сюмсинский район - 152Увинский район - 499Шарканский район - 299Юкаменский район - 154Якшур-Бодьинский район - 258Ярский район - 167К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:На остановке «Ударная» на Воткинском шоссе в Ижевске демонтировали ларекСкульптуры батыров появятся на въезде в Глазовский район УдмуртииСледите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке» и «Одноклассниках». Подписывайтесь на наши каналы в Дзене и Яндекс.Мессенджере.