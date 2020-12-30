Tele2 подготовила сеть к интенсивной эксплуатации в преддверии новогодних праздников и готова обеспечить ее бесперебойную работу. В этом году впервые параметры для пропуска повышенных нагрузок установлены на всех базовых станциях Удмуртии. Ранее подобные работы выполнялись только в отдельных локациях, где проводились массовые мероприятия.Масштабное применение «праздничных» параметров связано с возросшей активностью абонентов и общим увеличением нагрузки на сеть в 2020 году. Так, в период с января по декабрь жители республики использовали на 20% больше мобильного интернета, чем годом ранее. Также жители региона совершали на 7% больше звонков.Оператор активировал дополнительные приемопередатчики и расширил каналы связи между основными сетевыми элементами. Также специалисты компании провели работы по увеличению пропускной способности каналов связи. Расширение емкости сети позволит сохранить высокие скорости интернета 3G и 4G, обеспечить качественными услугами связи максимальное количество жителей и гостей Удмуртии. В новогоднюю ночь специалисты Tele2 прогнозируют рост нагрузки на сеть в полтора раза.В праздничные дни в сети оператора традиционно возрастает как голосовая, так и интернет-активность пользователей мобильной связи. Так, в период с 30 декабря 2019 года по 8 января 2020 года интернет-трафик Tele2 в республике вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года более чем на 40%. При этом пик активности ожидаемо пришелся на 1 и 7 января, когда клиенты интенсивно поздравляли родных и друзей по телефону. Основываясь на этих данных, а также анализируя пиковые нагрузки на сеть и пользовательскую активность клиентов, технические специалисты в течение всего года развивали сетевую инфраструктуру в регионе. Сейчас высокоскоростной мобильный интернет и голосовая связь доступны 99% населения Удмуртской Республики.