Переживающий в столице Удмуртии новый виток своего развития шахматный спорт стал еще ближе к жителям города. Теперь каждый желающий может получить начальный толчок и погрузиться в увлекательный мир этой древней игры. На новой странице шахматной федерации региона стало возможным в режиме онлайн записаться на бесплатный урок.Заполнив пару строк в предельно простой форме, вы или, например, ваш ребенок получат звонок от одного из ведущих тренеров региональной шахматной школы, который расскажет, где и когда пройдет пробное бесплатное занятие. Здесь вам пояснят, как ходит конь, что такое рокировка, и почему цугцванг и цейтнот – это не одно и то же.Кроме того, на новом сайте размещена актуальная информация о работе федерации, спортшколы и Ресурсного центра по подготовке педагогов по шахматам, отчеты о крупнейших турнирах и реализации масштабных проектов и многом другом.Подробнее о целях и задачах нового проекта можно прочитать по ссылке.К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:Плановая вакцинация от гриппа завершилась в УдмуртииБиблиотека шахматных достижений заработала в Удмуртии