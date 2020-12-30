Ольга Авдеева, уполномоченный по правам ребенка в Удмуртии, сообщила на своей странице в социальных сетях, что девочка из ГКБ№3 вернулась в семью. Ребенка, который находился в больнице совсем один, и если верить фотографиям в интернете лежал на кровати даже без простыней, забрала бабушка.- У меня хорошие новости! Девочка в семье родной бабушки! Окружена любовью, заботой и вниманием близких людей. Мама и папа осознали свои ошибки, добровольно проходят лечение, готовы бороться за дочь, - пишет детский омбудсмен.Напомним, 23 декабря 2020 года, прокуратура начала проверку в городской больнице №3 по факту ненадлежащего лечения и ухода за ребенком. Сотрудники госструктуры отреагировали на сообщение обеспокоенных жителей в социальных сетях. Также больницу с проверкой посетила вице-премьера региона Эльвира Пинчук и уполномоченный по правам ребенка Ольга Авдеева.К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:Плановая вакцинация от гриппа завершилась в УдмуртииГорка для особенных детей впервые появится на Центральной площади Ижевска