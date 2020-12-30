В Удмуртии за минувшие сутки коронавирусом заразилось еще 219 человек. Об этом сообщает оперштаб республики.На утро 30 декабря, зафиксировали 4 летальных случая течения болезни. Умерли женщины 63 и 80 лет, и мужчины - 66 и 87 лет. Выздоровели и были выписаны 211 пациентов.За все время пандемии в Удмуртии заразилось коронавирусом 19 634 человека. 15 791 пациент из них уже смог победить болезнь. 300 жителей, к сожалению, скончались.За сутки проведен 2 151 тест на коронавирус. А всего в республике уже сделали 737 312 исследований на коронавирусную инфекцию.Карту распространения коронавируса по районам можно посмотреть по ссылке.Коронавирус в РоссииRT на русском сообщает, что в федеральном медико-биологическом агентстве России закончили доклинические испытания своего антидота от COVID-19. Отмечается, что по итогам исследований, препарат эффективен на 99% и полностью безопасен. К клиническим исследования перейдут уже в ближайшее время.А министр здравоохранения России Михаил Мурашко, сообщил что те, кто поставит прививку от коронавируса, смогут получить паспорт вакцинации на портале госуслуг уже с января 2021 года.К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:Астролог сделал прогноз на 2021 год для жителей Удмуртии«Лежала на кровати без простыней»: маленькая девочка из ГКБ№3 в Ижевске вернулась в семью