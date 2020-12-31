В ночь с 31 декабря 2020 года на 1 января 2021 года сотрудники правоохранительных органов в усиленном режиме будут следить за соблюдением правопорядка. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.Несмотря на отмену официальных массовых гуляний и празднеств, народные гуляния ожидаются на всех улицах населенных пунктов Удмуртии. Для обеспечения правопорядка в новогоднюю ночь будут работать более 500 сотрудников Росгвардии, полиции, представителей народных дружин и частных охранных организаций.Отмечается, что личный состав МВД по Удмуртии переведен на усиленный режим работы. Особое внимание будет уделено обеспечению антитеррористической безопасности, пресечению распития алкоголя в общественных местах, выявлению пьяных водителей и несовершеннолетних, которые находятся на улице в ночное время без взрослых.Ранее «Комсомолка» рассказала, за что можно получить штраф в новогодние праздники, и какие дополнительные меры безопасности приняли в праздничные дни.К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:- 6-минутный салют состоится в Ижевске в новогоднюю ночь- Ветераны уголовно-исполнительной системы Удмуртии отметили Новый год- Приговор Соловьеву, статус Города трудовой доблести и 25 рублей за проезд: чем запомнится ижевчанам 2020 год?- Справочник экстренных телефонов для ижевчан: куда звонить, если заболел зуб, прорвало трубу или выключили свет- Как больницы Ижевска будут работать в новогодние праздники