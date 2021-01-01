В Ижевске в гуляниях во время новогодней ночи приняли участие 5 тысяч человек. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии, со ссылкой на начальника штаба МВД по УР Александра Жевлакова. Всего в Удмуртии в гуляниях приняли участие 22 тысячи человек.При этом, как сообщает начальник ГУ МЧС по УР Петр Фомин, в новогоднюю ночь чрезвычайных событий не допущено.- В период с 1 по 10 января 2021 года на контроле Главного управления находится 281 праздничное мероприятие на 37 объектах задействованных в проведении новогодних праздников с детьми и 132 объектах Рождественских служб. На каждом объекте будет организовано дежурство личного состава пожарно-спасательных подразделений - 229 человек, - сообщил начальник ГУ МЧС по УР.К ДРУГИМ НОВОСТЯМПодарки под елкой и олень из кефирной бутылки: известные ижевчане поделились своими новогодними традициямиСправочник экстренных телефонов для ижевчан: куда звонить, если заболел зуб, прорвало трубу или выключили светКакие правила соблюдать жителям Удмуртии в новогодние праздники, чтобы избежать штрафов?