Еще 216 жителей Удмуртии заразились коронавирусом за минувшие сутки. Об этом сообщает оперштаб региона.Двое человек, к сожалению, не смогли победить болезнь и скончались. А 210 пациентов выздоровели и были выписаны. Мужчине было 82 года, женщине - 87 лет.За все время в Удмуртии зафиксировано уже 20 727 случаев заболевания коронавирусом. Из них 16 838 человек выздоровели и были выписаны. 303 жителя, к сожалению, скончались.За все время в регионе провели 748 154 теста на COVID-19. 1 138 исследований из них сделали за последние сутки.К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:Коронавирус в Удмуртии, последние новости на 3 января 2021 года: способы восстановления после COVID-19 и ковид-паспортаФотофакт: убрали забор на Центральной площади Ижевска у кинотеатра Россия