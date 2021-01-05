За минувшие сутки коронавирусной инфекцией заболело 213 жителей Удмуртии, об этом сообщает оперштаб региона.Тем не менее, вылечившихся сегодня больше, чем заболевших, а летальных случаев не отмечено вообще.Общее количество заболевших в Удмуртии - 20 940 человек, а количество проведенных тестов достигло 749 839.Карту распространения коронавируса по районам можно посмотреть по ссылке.Коронавирус в РоссииКак сообщает портал стопкоронавирус.рф, по состоянию на 5 января в России насчитывается 3 284 384 заболевших, у 24 246 человек диагноз подтвердился за последние сутки. Выздоровели на данный момент 2 662 668 россиян, 59 506 человек скончались.RT на русском со ссылкой на директора центра имени Гамалеи Александра Гинцбурга сообщает, что к настоящему времени от коронавируса привито уже более 1 млн россиян.А ученые из Турции утверждают, что разработали сверхбыстрый тест на коронавирус, дающий результат за 5-10 секунд. Иммунолог, кандидат медицинских наук, генеральный директор контрактно-исследовательской компании Николай Крючков считает заявление турецких коллег амбициозным, но говорит о том, что окончательные выводы делать рано.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:- Молочные продукты из Удмуртии будут продаваться в США- 8 малышей родились в Удмуртии в новогоднюю ночь