На утро 7 января в Удмуртии зарегистрировали 202 новых случая коронавируса. 202 человека при этом выздоровели.Всего в регионе зарегистрировали 21 343 случая болезни. 17 467 человек выздоровели. 300 пациентов скончались.Карту распространения коронавируса можно посмотреть по ссылке.Коронавирус в РоссииВ России по состоянию на 7 января зарегистрировали 23 541 случай коронавируса. 506 человек скончались. Выздоровели 23 729 человек.За все время пандемии в стране обнаружили 3 332 142 случая инфекции. 2 709 452 заболевших справились с вирусом. 60 457 пациентов скончались.Глава Роспотребнадзора Анна Попова отметила, что ситуация с ковидом в стране стабилизируется. Темпы роста, по мнению Поповой, замедляются.Ситуация с новым штаммом коронавируса при этом становится тревожнее. Его обнаружили уже в 22 странах Европы. При этом он заразнее предыдущего на 70%.