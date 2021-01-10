На утро 10 января выявили еще 190 новых случаев заболевания коронавирусом. Всего в Удмуртии с марта 2020 года зарегистрировали 21 922 случая новой инфекции.Расскажем о статистике по районам:Ижевск — 10 563Глазов — 1096Можга — 1052Сарапул — 752Завьяловский район — 1196Алнашский район — 501Балезинский район — 350Вавожский район — 194Воткинский район — 249Глазовский район — 176Граховский район — 146Дебесский район — 155Игринский район — 413Камбарский район — 167Каракулинский район — 181Кезский район — 232Кизнерский район — 253Киясовский район — 143Красногорский район — 269Малопургинский район — 326Можгинский район — 249Сарапульский район — 254Селтинский район — 203Сюмсинский район — 161Увинский район — 562Шарканский район — 318Юкаменский район — 187Якшур-Бодьинский район — 281Ярский район — 181