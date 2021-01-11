Доброе утро, Ижевск! Вот и пролетели новогодние праздники. Надеемся, все отдохнули и набрались сил. «Комсомолка» рассказывает, какой погодой встретит горожан первая рабочая неделя в 2021 году.По данным Яндекс.Погоды, в столице Удмуртии 11 января ожидается похолодание.Днем столбик термометра опустится до −17°...−19°. Будет идти небольшой снег. Влажность воздуха составит 77%. Будет дуть сильный северо-восточный ветер со скоростью 6,8 м/с.К ночи в Ижевске похолодает еще сильнее. Температура воздуха составит −19°…−22°. Также будет идти снег, и ветер будет дуть с той же скоростью.К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:От центра к периферии: как будут расчищать Ижевск от снегопада?Два ДТП произошло в Удмуртии из-за снегопада