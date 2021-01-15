Доброе утро, Ижевск! Сегодня, 15 января, в городе небольшое потепление. Синоптики из Удмуртского гидрометцентра обещают жителям столицы Удмуртии до - 10°С.Днем местами пройдет небольшой снег. Ожидается также переменная облачность. Синоптики предупреждают: на дорогах возможны снежные накаты. Скорость южного ветра составит 4–9 м/с.По данным сервиса Яндекс.Погода, днем температура поднимется до -10…-9°С. В течении суток будет идти небольшой снег. А переменный ветер подует со скоростью 3 м/с.Желаем вам отличного дня!К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:Музей городских историй откроют в УдмуртииВ Южном Судане из-под стражи отпустили автора проекта площади Ижевска