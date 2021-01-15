В Удмуртии за минувшие сутки зафиксировали 193 случая заболевания коронавирусом среди жителей. Из них 17 человек - это дети, а 39 человек - пенсионеры, сообщает оперштаб региона.190 пациентов выздоровели и были выписаны. Двое мужчин 80 лет и 71 года скончались от болезни.По данным на утро 15 января в Удмуртии выявили уже 22 877 случаев заражения жителей коронавирусом. 19 028 пациентов вылечились и были выписаны. К сожалению, 320 пациентов скончались.На данный момент в республике уже провели 776 376 тестов на коронавирусную инфекцию Только за последние сутки сделали 4 763 исследования.Карту распространения коронавируса по районам можно посмотреть по ссылке.Ко 2 февраля в Удмуртию должно поступить 70 тысяч доз вакцины от коронавируса. Глава Удмуртии Александр Бречалов так прокомментировал ситуацию: «Ситуация не только стабилизировалась, но и начинает потихоньку снижаться. Если мы активную фазу вакцинации до мая проведем, то можно будет с уверенностью сказать, что практически в обычный режим войдем».В этом году во время крещенских купаний сотрудники МЧС и МВД будут следить за соблюдением мер по профилактике распространения коронавирусной инфекции. Так, в теплые палатки, где можно будет переодеться, будут пускать максимум 10 человек враз.Коронавирус в РоссииСегодня утром пришла печальная новость. От коронавируса 72-м году жизни скончался кинорежиссер и сценарист, основатель киножурнала «Ералаш» Борис Грачевский, об этом пишет RT на русском. С конца декабря Борис Грачевский находился в реанимации. Друзья и коллеги рассказали, что он всегда был веселым и стал частью детства многих россиян.Анна Попова, глава Роспотребнадзора, заявила, что необходимости вводить локдаун в России нет. Она говорит, что граждане «научились жить в условиях пандемии». По ее словам, это связано с теми мерами, которые принимает правительство России в связи с распространением коронавируса. Об этом пишет RT на русском.Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке» и «Одноклассниках». Подписывайтесь на наши каналы в Дзене и Яндекс.Мессенджере.