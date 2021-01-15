Tele2 зафиксировала 50% рост трафика на горнолыжных трассах Удмуртии в начале января. Любители лыж и сноуборда скачали и загрузили в сеть более 23 Тб данных, а также активно общались по телефону. Количество звонков выросло в среднем на 17%.Самыми интернет-активными оказались посетители трасс комплекса «Нечкино». Здесь за период с 1 по 10 января 2021 года клиенты Tele2 скачали более 9 Тб мобильного интернета, что на 63% больше, чем в начале 2020 года. Наиболее загруженным оказалось 1 января, когда абоненты оператора загрузили 660 Гб данных. Голосовой трафик остался на уровне прошлого года.В комплексе «Чекерил» интернет-трафик в сети в первые 10 дней января вырос на треть и приблизился к 8 Тб, а число звонков увеличилось на четверть. Пик активности здесь также пришелся на 1 января, за день абоненты скачали около 920 Гб.В районе комплекса «Снегирь» в период с 1 по 10 января 2021 года клиенты Tele2 израсходовали на 60% больше интернет-трафика, чем за аналогичный период годом ранее, скачали более 6 Тб информации. Также за новогодние каникулы любители горнолыжного спорта и зимнего отдыха совершили здесь в 2 раза больше звонков. Наиболее активно абоненты катались и делились эмоциями 7 января, за день использовали более 550 Гб данных.Во второй половине 2020 года компания Tele2 провела работы по улучшению качества связи и увеличению зоны покрытия 4G вблизи горнолыжных трасс республики. В результате скорость мобильного интернета в сети выросла вдвое. Таким образом, клиенты оператора могут использовать все преимущества скоростного мобильного интернета 4G Tele2 при посещении популярных мест активного зимнего отдыха в Удмуртии.