Доброе утро, любимый город! На календаре долгожданная суббота, 16 января. Пока вы просыпаетесь и строите планы на выходные, «Комсомолка» расскажет вам о погоде.По данным Удмуртского гидрометцентра, днем в столице Удмуртии будет около -9...-7°С. Местами ожидается сильный снег. Восточный ветер усилится до 8-13 м/с.Ночью будет облачно, небольшой снег. Столбик термометра покажет -14...-12°С. Ветер сохранит свою скорость и направление.Будьте внимательны! На дорогах сохраняются снежные заносы, накат.К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:- Как готовятся к открытию первых за год очных соревнований по шахматам в Удмуртии?- Спортсменка из Удмуртии Ульяна Кайшева стала лучшей в спринте среди россиянок- Яндекс.Навигатор заговорит по-удмуртски: его озвучили ижевчане