За прошедшие сутки в Удмуртии зарегистрировали еще 194 случая заболевания COVID-19. В их числе 13 детей до 14 лет, и 40 граждан старше 65 лет. Об этом сообщает оперштаб региона.188 человек справились с коварной болезнью и были выписаны. Летальных случаев не зарегистрировано.В общей сложности, на утро 16 января в Удмуртии зарегистрировано:- 23 071 лабораторно подтвержденных случаев заражения коронавирусом- 19 216 выздоровевших человек- 320 летальных исходовСегодня состояние заболевших оценивается следующим образом:- 2781 в удовлетворительном- 592 средней степени тяжести- 162 в тяжелом состоянииЗа весь период пандемии в нашем регионе провели 780 363 исследования на этот вирус. Из них за последние сутки — 3987.Берегите свое здоровье: чаще мойте руки, сохраняйте социальную дистанцию, носите маски.К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:- Еще 70 тысяч доз вакцины от COVID-19 поступит в Удмуртию- В ГКБ №6 в Ижевске сменится главврач- Спасатели Удмуртии вытащили застрявшую голову ребенка из горшка