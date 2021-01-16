В 2020 году в Удмуртии пошел спад острых случаев отравлений химического возникновения в быту. По сравнению с 2019 годом, отмечается снижение количества отравлений на 16,7%. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.Согласно итогам их токсикологического мониторинга, за прошедший год зарегистрировано 515 случаев отравлений лекарствами. К сожалению, 16 из них закончились смертельным исходом.Установлены и основные причины таких отравлений — как правило, это суицидальная попытка или ошибочный прием. В 20,4% случаев неверного приема медикаментов пострадали дети до 14 лет.За 2019 год количество отравлений спиртным составило 509 случаев. За 2020 год эта цифра значительно уменьшилась — было зарегистрировано всего 295 отравлений такого рода. Таким образом, темп снижения составил 42%.Отметим, что такие отравления в 4,3 раза чаще встречаются у мужчин, чем у женщин. Больше половины из них (64,7%) — мужчины от 18 до 65 лет.Чаще всего летальные исходы происходят из-за отравления алкоголем и его суррогатами (42,3% от общей статистики отравлений). Особую опасность представляет этанол. Из всех смертельных исходов из-за употребления спиртосодержащей продукции 75,2% приходится на этанол, 20,9% — на метанол, 3,8% — на другие спирты.26 отравлений метанолом было зарегистрировано за прошедший год. Из них 22 смертельных исхода. В 2019 году было 28 смертей от этого спирта.Рейтинг острых отравлений химического возникновения:1 место занимают лекарственные препараты (41,9%);2 место отравление алкоголем и его суррогатами (24%);3 место — отравление окисью углерода (9,6%);4 место — отравления уксусной кислотой и эссенцией (2,7%).К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:- Еще 70 тысяч доз вакцины от COVID-19 поступит в Удмуртию- В ГКБ №6 в Ижевске сменится главврач- В Удмуртии увеличилось количество убийств в 2020 году