19 января состоится православный праздник — Крещение Господне. Из-за пандемии принято решение внести некоторые коррективны в традиционный праздник. Так, общегородского крестного хода в этом году не будет. Об этом сообщает пресс-служба Ижевской епархии.Для всех желающих 18 и 19 января будут организованы крещенские купания на Ижевском пруду.— Самое главное для православных верующих совершается в храме — это богослужение, которое начинается в сочельник 18 января и 19 января в сам праздник. Для человека верующего важнее в этот день исповедоваться, причаститься, получить прощение грехов в храме от священнослужителя, который читает разрешительную молитву, — сообщил протоиерей Роман Воскресенских.Власти Ижевска будут обеспечивать все необходимые меры для профилактики распространения COVID-19. При этом власти Сарапула решили отменить это мероприятие из-за сложной эпидемиологической обстановки.— Бытует мнение, что окунание в крещенской купели снимает грехи. Но это не так. Грехи могут прощаться только в храме на Таинстве Исповеди, а купание – это лишь часть русской традиции и отнюдь не является обязательным условием на праздник Крещения Господня, — заключил отец Роман.К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:- Александр Бречалов: более 900 человек в Удмуртии привито от коронавируса- Еще 70 тысяч доз вакцины от COVID-19 поступит в Удмуртию- На два миллиона рублей оштрафовали организации Удмуртии за несоблюдение масочного режима