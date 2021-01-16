За прошедшие сутки выявили 194 новых случаев заражения COVID-19 среди жителей Удмуртии. В числе заболевших 13 детей до 14 лет и 40 человек старше 65 лет. Об этом сообщает оперштаб региона.188 человек победили болезнь и были выписаны. К счастью, смертей от коронавируса не было зарегистрировано.За весь период пандемии было зарегистрировано 23 071 лабораторно подтвержденных случаев заражения ковидом. Из них 19 216 человек выздоровели. 320 человек не справились с болезнью. В общей сложности, в Удмуртии провели 780 363 исследования на коронавирус. В их числе за последние сутки — 3987.Расскажем о статистике по районам:Ижевск - 11 139Воткинск - 997Глазов - 1 125Можга - 1 087Сарапул - 806Завьяловский район - 1 278Алнашский район - 532Балезинский район - 363Вавожский район - 202Воткинский район - 262Глазовский район - 184Граховский район - 149Дебесский район - 168Игринский район - 440Камбарский район - 172Каракулинский район - 184Кезский район - 240Кизнерский район - 261Киясовский район - 167Красногорский район - 275Малопургинский район - 330Можгинский район - 262Сарапульский район - 269Селтинский район - 226Сюмсинский район - 172Увинский район - 588Шарканский район - 339Юкаменский район - 189Якшур-Бодьинский район - 314Ярский район - 187Берегите себя: носите маски и перчатки, как можно чаще мойте руки и соблюдайте социальную дистанцию.К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:- Крестный ход отменен в Ижевске- Количество отравлений лекарствами и спиртным уменьшилось в Удмуртии- В Ижевске наградили лучших врачей года в рамках конкурса «Лучшая клиника – 2020»