Предприниматель из Воткинска обратился с сообщением о хищении крупной суммы, об этом сообщает пресс служба МВД по Удмуртии.Со слов обратившегося, в конце декабря 2020 года на его электронную почту с адреса, схожего с адресом одного из поставщиков, пришло сообщение с накладными и реквизитами счета. После того, как он перевел на счет мошенников 300 тысяч рублей, пришло сообщение от поставщика о задолженности.Следственным отделом МО МВД России «Воткинский» возбуждено уголовное дело. Сейчас полиция пытается найти тех, кто причастен к преступлению.Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке» и «Одноклассниках». Подписывайтесь на наши каналы в Дзене и Яндекс.Мессенджере.