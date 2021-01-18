Вечером 16 января напротив дома №294 по Воткинскому шоссе в Ижевске «Лада Гранта» врезалась в КамАЗ под управлением 64-летнего мужчины. 27-летний водитель легковушки не справился с управлением и вылетел на встречку. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД по Удмуртии.Удар пришелся на правую сторону автомобиля, женщина-пассажир, которая сидела с той стороны, от полученных травм скончалась в больнице. Также в автомобиле находились дети. Благодаря использованию детских кресел они не пострадали.К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:Крещенские купания отменили в одном из городов Удмуртии из-за сильных морозовСтудент из Удмуртии выиграл 2 миллиона рублей на открытие «Мобильной школы робототехники»Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке» и «Одноклассниках». Подписывайтесь на наши каналы в Дзене и Яндекс.Мессенджере.