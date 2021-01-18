По данным регионального оперштаба, на утро 18 января в Удмуртии зафиксировали 193 новых случая заболевания коронавирусом. Среди заболевших 9 детей и 58 пенсионеров.187 человек смогли победить болезнь и были выписаны. К счастью, за минувшие сутки никто не скончался.Всего уже 23 458 человек заразились COVID-19 в Удмуртии. 19 593 пациента смогли победить болезнь и были выписаны. А 320 случаев течения болезни закончились летальным исходом.За минувшие сутки сделали 3 401 тест на коронавирус.Карту распространения коронавируса по районам можно посмотреть по ссылке.Сегодня с утра мы разбирались: доберется ли новый штамм коронавируса из Бртитании до Удмуртии, насколько он опасен, как быстро распространяется и поможет ли от него вакцина? Все эти вопросы мы задали клиническому фармакологу, кандидату медицинских наук Кондрахину Андрею Петровичу.Коронавирус в РоссииRT на русском сообщает, что уже более 1 млн россиян сделали прививку от COVID-19. При этом массовая вакцинация от коронавируса началась только сегодня, 18 января. Ранее такое поручение дал президент Владимир Путин. Сообщается, что до конца января в оборот поступит 2,1 млн доз вакцины. Конечно, этого еще мало для вакцинации всего населения страны, поэтому планируется нарастить обороты прививочной кампании.К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:Есть вопрос: сколько детских садов и школ отремонтируют в Ижевске за 2021 год?Борода стала прочной убийства: подозреваемого задержали в Ижевске